В Азербайджане произошло землетрясение

8 августа 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Балакенском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили в четверг Trend из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в 18:58 по местному времени в 24 километрах к западу от Загатальской станции в Балакенском районе зарегистрировано землетрясение.

Подземные толчки не ощущались. Магнитуда землетрясения - 3 балла, глубина эпицентра - 5 километров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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