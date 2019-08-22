В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)

22 августа 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана из службы "102" МВД и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

Специальная оперативно-мобильная группа Агентства и сотрудники Бардинского РОП незамедлительно выехали на место обнаружения снаряда в городе Барда. В целях обеспечения безопасности местность была оцеплена сотрудниками полиции. Далее специалисты агентства и сотрудники Бардинского РОП провели детальный осмотр на местности, где проводится работа по демонтажу зданий. В результате был обнаружен 37-миллиметровый артиллерийский снаряд (OR-167N), который был доставлен в центр Агентства для обезвреживания.

В ходе дальнейшего осмотра на площади 200 квадратных метров вокруг снаряда других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
  • В Барде обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
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