Гражданин Казахстана задержан в бакинском аэропорту

2 сентября 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Казахстана, собирающийся вылетать рейсом Баку-Москва, не задекларировал имеющуюся при нем валюту, проходя таможенный контроль в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

После прохождения таможенного и паспортного контроля гражданин вошел в стерильную зону. Рентгеновский аппарат показал изображения валюты в багаже. После этого пассажир был задержан, и препровожден в комнату проверки для осмотра ручной клади. Во время проверки в кошельке и сумке было обнаружено 3 миллиона 531 тысяча 350 российских рублей, а также 6 253 долларов США и 400 манатов.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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