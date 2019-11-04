Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)

4 ноября 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Третьего ноября около 04:50 пограннаряд отряда «Гёктепе» Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружил на служебной территории погранзаставы вблизи села Билясувар Билясуварского района нарушение государственной границы неизвестным и его приближение к инженерному ограждению, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Погранзастава была поднята по команде «К оружию», служебная территория была полностью перекрыта. Преследуя нарушителя границы, пограннаряд открыл предупредительный выстрел в воздух. Нарушитель границы не подчинился приказу остановиться, и, бросив сумку, попытался скрыться в направлении Ирана. В соответствии с требованиями закона Азербайджана «О государственной границе» пограннаряд применил оружие, от полученного пулевого ранения нарушитель границы скончался на месте.

В сумке нарушителя границы были обнаружены до 12,5 кг различных видов наркотических средств, пистолет марки "Pietro Beretta", один магазин и восемь патронов.

В качестве подозреваемых были задержаны житель Билясуварского района Гасанов Эльгюн Гасанхан оглу (1991) и житель Мингячевира Насирзаде Орхан Магомед оглу (1995), которые ждали нарушителя границы в автомобиле "Niva" (99-FC-999) вблизи места происшествия.

В результате расследования было установлено, что нарушителем был житель Джалилабадского района Амиров Турал Алиашраф оглу (1994), выехавший 31 октября в Иран через погранично-пропускной пункт «Билясувар».

Сотрудники погранвойск ГПС и Лянкяранской военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
  • Обезврежен нарушитель азербайджано-иранской границы (ФОТО)
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