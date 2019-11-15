Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен, 10 человек пострадали (Обновлено)

15 ноября 2019 05:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар на крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе Баку потушен. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар на крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе Баку потушен со стороны пожарных сил Государственной противопожарной службы. Будет дана дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно предварительной информации, 10 человек отравились от дыма. Четырем из них оказана медицинская помощь на месте, а шестеро были доставлены в Республиканский токсикологический центр.

05:02 (GMT+4) На крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе Баку произошел пожар, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были привлечены пожарные силы Государственной противопожарной службы и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства.

Согласно информации, в 02:51 по местному времени пожар был локализован.

Жители здания были эвакуированы в безопасную местность. Согласно предварительной информации, 10 человек отравились от дыма. Четырем из них оказана медицинская помощь на месте, а шестеро были доставлены в Республиканский токсикологический центр.

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