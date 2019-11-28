В операциях МВД Азербайджана и России задержаны 69 человек, изъяты боеприпасы и оружие

БАКУ/Trend/ - Согласно договоренности, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджана и России, с 18 по 23 ноября текущего года на территории приграничных районов обеих стран были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница», сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД.

Как сообщается в информации, операция была нацелена на обезвреживание членов транснациональных организованных преступных формирований и террористических организаций, определение и пресечение поступления финансовых и материальных средств, направленных на осуществление преступных деяний транснациональными организованными преступными формированиями, пресечение переправки оружия, взрывчатых веществ и установок, наркотических средств.

В результате мер, охвативших приграничные районы Дагестана (РФ), а также Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы Азербайджана, правоохранительные органы задержали 69 разыскиваемых лиц, в том числе, 25 - за совершение различных преступлений (из них 22 - по РФ), 44 разыскиваемых в качестве должников, восемь пропавших без вести были найдены и переданы семьям.