В операциях МВД Азербайджана и России задержаны 69 человек, изъяты боеприпасы и оружие

28 ноября 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно договоренности, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджана и России, с 18 по 23 ноября текущего года на территории приграничных районов обеих стран были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница», сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД.

Как сообщается в информации, операция была нацелена на обезвреживание членов транснациональных организованных преступных формирований и террористических организаций, определение и пресечение поступления финансовых и материальных средств, направленных на осуществление преступных деяний транснациональными организованными преступными формированиями, пресечение переправки оружия, взрывчатых веществ и установок, наркотических средств.

В результате мер, охвативших приграничные районы Дагестана (РФ), а также Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы Азербайджана, правоохранительные органы задержали 69 разыскиваемых лиц, в том числе, 25 - за совершение различных преступлений (из них 22 - по РФ), 44 разыскиваемых в качестве должников, восемь пропавших без вести были найдены и переданы семьям.

В общей сложности было изъято 117 видов оружия, в том числе - девять автоматов, два гранатомета, восемь пистолетов, 98 винтовок, 44 гранаты, 35 магазинов, 18 шумовых гранат, шашек и ножей, девять ножей и кастетов, около 10 тысяч патронов различного калибра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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