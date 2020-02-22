В Шамахе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Шамахинского района в 32 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3.3.
Как передает в субботу Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 07:05 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине четырех километров, подземные толчки не ощущались.
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