В Клинический медцентр в Баку помещены еще 7 человек для обследования в связи с подозрением на коронавирус

БАКУ /Trend/ - В отделение инфекционных болезней Клинического медцентра в Баку помещены еще семь человек для обследования в связи с подозрением на коронавирус, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, двое из них – граждане Азербайджана, пятеро - граждане Ирана. Состояние шестерых из госпитализированных в настоящее время нормальное, проблем со здоровьем у них не выявлено. У одного человека температура тела выше нормы, его обследование продолжается.

«Как уже сообщалось, прибывшие с тех территорий Ирана, где зарегистрирована вспышка коронавируса, помещены для обследования в Джалилабадскую районную центральную больницу. По данным, полученным минздравом из больницы, у двух человек, взятых под врачебное наблюдение, температура тела немного выше нормы. Серьезных проблем в их здоровье не выявлено. Отметим, что большинство из указанных лиц находилось в Иране с целью паломничества", - говорится в сообщении.

Также в сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства выражается просьба к гражданам Азербайджана не верить ложной информации, распространяемой в соцсетях для создания ажиотажа, а к СМИ - не использовать в новостях вводящие в заблуждение заголовки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)