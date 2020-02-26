В Джалилабадской больнице под наблюдением находятся 52 человека, посетивших Иран
БАКУ/Trend/ - Сегодня в Центральную больницу Джалилабадского района на врачебное обследование помещены еще 29 человек, посетивших Иран, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.
Как говорится в сообщении, проблем в их самочувствии нет. Расследуется вопрос о том находились ли они в тех частях Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса.
Напомним, что вчера в эту больницу были помещены 23 человека для обследования. В настоящее время у двух из 52 человек температура тела выше нормы. Врачи продолжают наблюдения.
Минздрав призывает граждан Азербайджана с пониманием отнестись к данному вопросу и не верить ложной информации, распространяемой в соцсетях с целью создания ажиотажа.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)