В Джалилабадской больнице под наблюдением находятся 52 человека, посетивших Иран

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Центральную больницу Джалилабадского района на врачебное обследование помещены еще 29 человек, посетивших Иран, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Как говорится в сообщении, проблем в их самочувствии нет. Расследуется вопрос о том находились ли они в тех частях Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса.

Напомним, что вчера в эту больницу были помещены 23 человека для обследования. В настоящее время у двух из 52 человек температура тела выше нормы. Врачи продолжают наблюдения.

Минздрав призывает граждан Азербайджана с пониманием отнестись к данному вопросу и не верить ложной информации, распространяемой в соцсетях с целью создания ажиотажа.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)