В Сиязане произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В Сиязанском районе столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль марки "Renault", в результате чего погибли три человека.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на МЧС.

Прибывшие на место ДТП силы МЧС извлекли из деформированного автомобиля тела погибших и передали их по назначению.

(Текст: Кямаля Сеидова)