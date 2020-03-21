В Каспийском море произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение мощностью 3,2 балла.
Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), толчки отмечены в 19:43 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 61 км.
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