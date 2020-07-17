Армяне напали на азербайджанцев, проводивших мирную акцию в Лондоне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армяне устроили очередную провокацию в отношении Азербайджана в Лондоне.

Как передает в пятницу Trend, во время мирной акции азербайджанцев перед посольством Армении в Лондоне армяне устроили драку, напав на одного из наших соотечественников, и нанесли ему увечья.

Лондонской полиции пришлось разнимать стороны.

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