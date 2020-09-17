Стала известна дата рассмотрения апелляционной жалобы Тофига Ягублу

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор суда по делу оппозиционера Тофига Ягублу, сообщает в четверг Trend.

Жалоба сегодня была отправлена в Бакинский апелляционный суд и будет рассмотрена в 15:00 часов 28 сентября.

Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофиг Ягублу приговорен к лишению свободы сроком на четыре года три месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )