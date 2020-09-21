Возбуждено уголовное дело в связи с очередной армянской провокацией в Товузе

БАКУ /Trend/ - Разрабатывая новые провокационные планы, Армения демонстрирует, что на самом деле она намерена не урегулировать конфликт мирным путем, а продолжать осуществлять незаконную оккупацию азербайджанских земель.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры. Было отмечено, что провокации и преступления, совершенные армянской стороной на передовой, свидетельствуют не только о намерении страны отказаться от переговоров, но и вызвать эскалацию конфликта.

Провокационные нападения вооруженных сил страны-оккупанта, нарушение ею режима прекращения огня и преступления, совершенные против военнослужащих ВС Азербайджана, наряду с тем, что перечеркивают переговорный процесс, являются открытым неуважением к нормам и принципам международного права, в том числе резолюциям и решениям Совбеза ООН.

В результате очередного нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении, которые продолжают совершать преступления против мира и человечности, осуществляя акты агрессии, около 17:00 20 сентября по боевому посту на территории села Агдам Товузского района был открыт огонь, в результате чего солдат Гурбанов Гурбан Азад оглу получил осколочные ранения.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны) и 29, 120.2.12 (попытка убийства на почве национальной, расовой, религиозной неприязни и вражды) УК Азербайджана.

Помимо этого, продолжая демонстрировать оккупационную сущность, ВС Армении, около 09:00 21 сентября 2020 года грубо нарушили режим прекращения огня в Товузском направлении и подвергли азербайджанские позиции обстрелу, во время предотвращения вражеской провокации сверхсрочник армии Азербайджана Мамедов Эльшан Али оглу стал шехидом.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны) и 29, 120.2.12 (попытка убийства на почве национальной, расовой, религиозной неприязни и вражды) УК Азербайджана.

В целях привлечения военнослужащих ВС Армении к ответственности в рамках международного права Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечит осуществление необходимых институциональных мер.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)