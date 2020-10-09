В результате обстрелов ВС Армении возникают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении, вызвал пожар в частном доме в Агджабединском районе. Соответствующие силы противопожарной службы МЧС, привлеченные на место происшествия, предотвратили распространение огня на близлежащие дома.

Артиллерийской снаряд, выпущенный армянской стороной в Агдамском районе спровоцировал пожар в подсобном здании, состоящим из легковоспламеняющихся конструкций, принадлежащему гражданину Азербайджана. Благодаря скоординированным действиям расчета МЧС удалось защитить от огня близлежащие дома. Помимо этого, в министерство поступила информация о пожаре в частном доме в Агдамском районе из-за попадания снаряда, выпущенного армянской армией. Ввиду интенсивного обстрела территории предотвратить пожар не удалось.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев)