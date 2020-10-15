Артобстрелы ВС Армении вызывают пожары на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, снаряд, выпущенный армянской армией, вызвал пожар в части частного дома, принадлежащего гражданину Тертерского района. Соответствующие силы противопожарной службы МЧС, привлеченные на место происшествия, предотвратили распространение огня на остальную часть дома.

Помимо этого, в результате попадания снаряда в двух местах в Агдамском районе возникли пожары в частных домах и на хозяйственном объекте. Сотрудники противопожарной службы МЧС предотвратили распространение огня на близлежащие постройки.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)