В результате ракетных ударов по Гяндже скончались 12, ранены свыше 40 мирных жителей - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В результате ракетных ударов в 01:00 17 октября 2020 года по густонаселенным кварталам в центральной части Гянджи скончались 12, ранены свыше 40 мирных жителей, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Как сообщили в субботу Trend, в настоящее время сотрудники прокуратуры на месте происшествия уточняют списки пострадавших, осуществляются оперативно-следственные мероприятия.