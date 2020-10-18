ANAMA: Обнаружено около 200 неразорвавшихся снарядов и боеприпасов

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября этого года в составе Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) создан оперативный штаб.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник оперативного штаба Национального агентства ANAMA Идрис Исмайлов, сообщает в воскресенье Trend.

"До сегодняшнего дня поступило около 600 обращений, обнаружено около 200 неразорвавшихся снарядов и боеприпасов", - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова.)