ANAMA: Обнаружено около 200 неразорвавшихся снарядов и боеприпасов
БАКУ /Trend/ - С 27 сентября этого года в составе Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) создан оперативный штаб.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник оперативного штаба Национального агентства ANAMA Идрис Исмайлов, сообщает в воскресенье Trend.
"До сегодняшнего дня поступило около 600 обращений, обнаружено около 200 неразорвавшихся снарядов и боеприпасов", - сказал он.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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