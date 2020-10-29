Пожар в Гекгельском районе, возникший в результате армянского обстрела, потушен - МЧС

БАКУ /Trend/ - Пожар, возникший в лесном массиве за пределами зоны боевых действий в результате артобстрела вооруженных сил Армении, потушен.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, вооруженные силы Армении, наряду с тем, что грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, также продолжают и экологический террор.

Как сообщалось ранее, территория Гекгельского района, находящаяся за пределами зоны боевых действий, подверглась обстрелу из тяжелых артиллерийских установок вооруженных сил Армении. В результате в лесном массиве возник пожар. К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС. Несмотря на трудный рельеф местности сотрудники МЧС в короткие сроки потушили пожар и не дали ему перекинуться на густой лес.

Отметим, что МЧС работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)