С 27 сентября в результате военных провокаций Армении погибли 94 мирных жителя Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября и по настоящее время в результате обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана погибли 94 и ранены 414 мирных азербайджанских граждан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, в результате обстрелов в непригодность пришли 512 гражданских объектов, 120 многоквартирных зданий и 3410 частных домов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)