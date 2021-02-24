“Karvan-L” продолжает внедрять инновации в производстве машин и оборудования - ФОТО

Группа компаний «Karvan-L» расширяет новое производство.

Таким образом, компания инициировала нововведения в производстве оборудования. А именно, в создании оборудования для переработки металлической кровли и аксессуаров к ней, а также вторичной обработки отходов полиэтилена и использованных покрышек.

Система автоматического управления, входящая в состав оборудования, соединяет все устройства в единую линию. Запасные части и аксессуары закупаются у самых крупных и передовых мировых производственных компаний.

Это оборудование минимизирует человеческий фактор. Обеспечивает более удобный интерфейс оператора. Продукция компании выпускается в надежном, прочном и современном дизайне.

Следует отметить, что группа компаний «Karvan-L», действующая с 1996 года, в последние годы экспортировала свое оборудование в Российскую Федерацию.

Для получения дополнительной информации:

Контактный номер: + 994 55 214 48 77

Email: [email protected]

Web-site: www.karvanl.com