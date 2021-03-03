Агдамская районная прокуратура о подрыве на мине начальника управления
БАКУ /Trend/ - В прокуратуру поступила информация о том, что 3 марта 2021 года около 15:00 Хафиз Азимзаде 1967 года рождения подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Новрузлу, сообщили в среду Trend в Агдамской районной прокуратуре.
Согласно информации, в ходе проведенной проверки было установлено, что начальник Управления механического орошения Агдамского района Хафиз Азимзаде подорвался на мине во время осуществления работ по восстановлению колодцев, в результате чего получил травматическую ампутация правой стопы и другие многочисленные телесные повреждения.
По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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