В Астаре активизировался оползень, переселены 9 семей

БАКУ /Trend/ - После дождей активизировался оползень, произошедший в прошлом году в селе Шюмрюд Астаринского района, сообщили в среду Trend в Исполнительной власти района.

Согласно информации, уже переселены девять семей из 18, которые проживают на этой территории: "Девять семей, чьи дома находились вблизи опасной зоны, переселены, и ИВ выделила им денежные средства на четыре месяца".

Было отмечено, что Кабмин, министерство экологии и природных ресурсов и МЧС проинформированы о ситуации: "Ими уже произведен осмотр места происшествия".

(Текст: Кямаля Сеидова)