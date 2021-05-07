Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершили свою работу II Международные научные конференции студентов и юных исследователей, организованные Бакинской высшей школой нефти по случаю 98-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

На днях состоялась церемония награждения победителей конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития».

Данная конференция состояла из следующих секций: «Экологические проблемы и биотехнология», «Нефтегазовые и нефтехимические процессы», «Перспективные материалы и полимеры», «Возобновляемые источники энергии».

Выступивший на мероприятии ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов рассказал о важности конференций. Он поздравил победителей и пожелал им успехов в их дальнейших начинаниях. Ректор также поблагодарил компании-партнеры за поддержку, оказанную ими в проведении конференции, и призы, которыми они наградили победителей.

Затем началась церемония награждения.

Так, первое место в секции «Перспективные материалы и полимеры» конференции заняли студенты БВШН Айтадж Сияхзаде, Гюляр Гаджиева и Лейла Мамедли, второе место - Талия Мамедхасанзаде и Айшан Зульфиева (БВШН), третье место - сотрудница Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Матильда Юсифова.

Первое место в секции «Нефтегазовые и нефтехимические процессы» заняла Аиша Магеррамова (БВШН), второе место - Фидан Джабраилова и Афаг Гашимова (БВШН), третье - Талия Мамедхасанзаде и Айшан Зульфиева (БВШН).

В секции «Возобновляемые источники энергии» первое место заняла студентка БВШН Туркан Алиева, второе место заняли Бабек Рустамзаде, Расима Насирова и Зияд Ахмедзаде (БВШН), третье место - Фарид Джафарли и Фарид Гусейнли (БВШН).

В секции «Экологические проблемы и биотехнология» первого места были удостоены студенты БВШН Сабир Гаджизаде и Мелек Гусейнли, второе место досталось Гюллю Гусейнли и Рашаду Ахмедову (БВШН), третье место заняли студентка Института молекулярной биологии и биотехнологии НАНА Лала Гурбанова и студенты БВШН Алмаз Гейдарова, Айтен Валиева и Наиля Шакярова.

В постерных выступлениях первое и второе место завоевали сотрудницы Института нефтехимических процессов НАНА Афаг Азизбейли и Ханым Алиева соответственно, третье место - сотрудница Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Фирангиз Рагимова.

Победители получили подарки от компаний SOCAR Polymer, BP, Maire Tecnimont и Бакинской высшей школы нефти, а также сертификаты конференции.

Отметим, что Научные конференции студентов и юных исследователей, посвященные годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, проводятся уже 9 лет. С прошлого года эти конференции проводятся как на международном уровне, так и в режиме онлайн.