В Ходжавенде обнаружены боеприпасы
БАКУ /Trend/ - В Ходжавенде обнаружены боеприпасы, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно информации, на освобожденной от оккупации территории "Учтепе" Ходжавенского района сотрудники Лачинского РОП обнаружили на покинутых военных позициях четыре пулемета различного калибра, один противотанковый гранатомет, пять ручных гранат, 17 автоматов и 600 патронов различного калибра.
Боеприпасы были переданы по назначению
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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