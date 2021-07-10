БАКУ /Trend/ - Арестован Рамин Гаджилы.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, Гаджилы привлечен к следствию в качестве подозреваемого по уголовному делу, расследование которого ведется в Следственном управлении Генпрокуратуры. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Рамин Гаджилы был задержан в 2018 году при попытке незаконно пересечь государственную границу в направлении Грузии, а затем освобожден в 2019 году.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)