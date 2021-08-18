В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 00:35 в 19 километрах к востоку от Лерикской станции на территории Лерикского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Очаг землетрясения залегал на глубине 21 километра. Подземные толчки не ощущались.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по 4 предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей
Президент Ильхам Алиев: Наши граждане имеют полное право жить в Гейчинском махале - на земле своих предков
На выставке IDEF-2021 обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и турецкими компаниями (ФОТО)
Оказавшись в разрушенном Агдаме, понимаешь, с каким племенем дикарей нам пришлось соседствовать - глава азербайджанского НПО
Азербайджанские военные-участники конкурса "Танковый биатлон" проверили техническое состояние боевых машин (ФОТО)
Разрушив многие мифы во время Отечественной войны, Азербайджан показал всем, какова реальность – азербайджанский депутат