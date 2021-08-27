Ветер затрудняет тушение пожара в Гызылагаджском заповеднике - МЧС

БАКУ /Trend/ - Временами усиливающийся ветер затрудняет тушение пожара в Гызылагаджском заповеднике, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Ведомство отмечает, что предпринимаются необходимые неотложные меры по тушению и предотвращению распространения пожара, начавшегося на территории Гызылагаджского государственного природного заповедника вблизи лянкяранского села Балыгчылар.

К работам по тушению пожара привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, силы Службы спасения особого риска и Южного регионального центра министерства, а также сотрудники министерства экологии и природных ресурсов.

По предварительной информации, горят сухая трава, кустарники и высохшие пни на территории площадью около 10 гектаров.

(Перевод: Кямаля Сеидова)