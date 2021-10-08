В Азербайджане должностное лицо убито в рабочем кабинете

БАКУ /Trend/ - В Геранбое убито в рабочем кабинете должностное лицо.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на источник, в своем рабочем кабинете был зарезан директор Государственного центра аграрного развития Ахмедов Зияд Элес оглу, 1958 года рождения.

По факту проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)