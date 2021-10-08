В Азербайджане должностное лицо убито в рабочем кабинете
БАКУ /Trend/ - В Геранбое убито в рабочем кабинете должностное лицо.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на источник, в своем рабочем кабинете был зарезан директор Государственного центра аграрного развития Ахмедов Зияд Элес оглу, 1958 года рождения.
По факту проводится расследование.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)
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