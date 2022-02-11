Обстреляны позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении
БАКУ /Trend/ - 11 февраля, с 08:50 до 09:00, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате ответных действий наших подразделений обстрел противника был подавлен. Потерь в личном составе и технике азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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