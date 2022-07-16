На территории ТЦ Садарак произошел пожар

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступило сообщение о возгорании на территории торгового центра Садарак.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, к месту происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря профессионализму и оперативности пожарных пожар был потушен в короткие сроки и предотвращено его распространение на магазины. В результате пожара, по предварительной информации, сгорел потолок магазина бижутерий общей площадью 37 квадратных метра на площади 8 квадратных метров, а также загорелся электрокабель, проходящий перед магазином, и сгорело покрытие на кровле между 9-м и 10-м рядами торгового центра на площади 200 квадратных метра.

Магазины были защищены от огня.