Пожар в частном доме в Баку потушен (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в доме на улице Балабаба Меджидова в Насиминском районе города Баку, полностью потушен благодаря неотложным мерам, предпринятым силами Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили Trend во вторник в МЧС Азербайджана.

23:01 (GMT+4) Как сообщалось ранее, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в частном доме по улице Балабаба Меджидова в Насиминском районе города Баку. На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС

Благодаря принятым оперативным мерам распространение огня было предотвращено в короткие сроки.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

22:56 (GMT+4) Поступила предварительная информация о пожаре в частном доме на улице Балабаба Меджидова в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

22:38 (GMT+4) В Баку вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает во вторник Trend, cильный пожар вспыхнул в части Баку, известной как "Кубинка".