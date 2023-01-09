В Губе, Гусаре и Хачмазе произошло 35 ДТП, повреждено 69 автомашин (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние два дня из-за снежной погоды на территории Губинского, Гусарского и Хачмазского районов произошло 35 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в понедельник Trend в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, за последние два дня из-за снежной погоды в Гусаре произошло семь ДТП, в результате которых 1 человек получил легкие травмы, были повреждены 16 автомобилей.

"В Хачмазе произошло 13 ДТП, в результате которых 1 человек получил легкие травмы, были повреждены 26 автомобилей.

В Губе произошло 15 ДТП, в результате которых пострадавших не было, получили повреждения 27 автомобилей", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)