Локализован пожар в селе Мамедли Абшеронского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Абшеронского района, был локализован в короткие сроки.

Об этом сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. В операции задействовано около 25 единиц специальной техники и 130 человек личного состава пожарных и спасательных служб МЧС.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте.

(Перевод: Фидан Мустафаева)