Обнародована причина пожара в Гусарском районе

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, пожар, возникший в частном доме в селе Ени Хаят Гусарского района, был потушен силами Службы пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате пожара на первом этаже двухэтажного дома общей площадью 280 квадратных метров сгорели горючие конструкции двух комнат и балкона, на втором этаже сгорели горючие конструкции двух комнат и кровля. При обследовании места возгорания пожарными были обнаружены и переданы по назначению обгоревшие тела двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

По данным оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Государственной противопожарной службой МЧС по факту происшествия, предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации дровяной печи, расположенной на первом этаже дома. Расследование инцидента продолжается.

МЧС в очередной раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе правила безопасного использования отопительных приборов.