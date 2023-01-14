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Обнародована причина пожара в Гусарском районе

Происшествия Материалы 14 января 2023 20:27 (UTC +04:00)
Обнародована причина пожара в Гусарском районе

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, пожар, возникший в частном доме в селе Ени Хаят Гусарского района, был потушен силами Службы пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате пожара на первом этаже двухэтажного дома общей площадью 280 квадратных метров сгорели горючие конструкции двух комнат и балкона, на втором этаже сгорели горючие конструкции двух комнат и кровля. При обследовании места возгорания пожарными были обнаружены и переданы по назначению обгоревшие тела двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

По данным оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Государственной противопожарной службой МЧС по факту происшествия, предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации дровяной печи, расположенной на первом этаже дома. Расследование инцидента продолжается.

МЧС в очередной раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе правила безопасного использования отопительных приборов.

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