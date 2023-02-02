В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержан человек, который распространял в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие преступность и незаконно имел при себе автомат Калашникова.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате операции, проведенной сотрудниками 21-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан человек, который распространял в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие преступность, имел при себе огнестрельное оружие. В ходе мероприятия был задержан ранее судимый житель Имишлинского района Гасымали Гасымов. У него были обнаружены автомат Калашникова (АК), одна обойма и 3 патрона к нему.

Материалы, собранные 21-м отделением полиции по данному факту, были направлены в следственный отдел Управления полиции Насиминского района, по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)