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В Сабирабаде вспыхнул пожар на хлопкоперерабатывающем заводе (Обновлено)

Происшествия Материалы 19 февраля 2023 20:25 (UTC +04:00)
В Сабирабаде вспыхнул пожар на хлопкоперерабатывающем заводе (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о пожаре на хлопкоперерабатывающем заводе в Сабирабаде.

Как сообщили Trend в Ширванском областном управлении МВД, в Сабирабадское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре на хлопкоперерабатывающем заводе в селе Ахтачи Муган.

В настоящее время пламя охватило половину площади завода.

Работа по тушению пожара продолжается.

20:15 (GMT +4) В Сабирабаде вспыхнул пожар на хлопкоперерабатывающем заводе, передает Trend со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о возгорании на хлопкоперерабатывающем заводе в селе Ахтачы Муган.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время работа по тушению пожара продолжается.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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