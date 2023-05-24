БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате несчастного случая.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы подтверждаем информацию о смерти военнослужащего азербайджанской армии, рядового Мамедли Давуда Фуад оглу в результате несчастного случая, произошедшего во время службы. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны Азербайджана выражает соболезнования семье и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.