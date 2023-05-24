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Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате несчастного случая

Происшествия Материалы 24 мая 2023 10:23 (UTC +04:00)
Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате несчастного случая

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате несчастного случая.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы подтверждаем информацию о смерти военнослужащего азербайджанской армии, рядового Мамедли Давуда Фуад оглу в результате несчастного случая, произошедшего во время службы. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны Азербайджана выражает соболезнования семье и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

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