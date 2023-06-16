На территориях в Гяндже и Евлахе, пострадавших от затопления, проведены работы по откачке воды (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территориях, пострадавших от затопления в Гяндже и Евлахе, проведены работы по откачке воды.

Об этом Trend сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в результате интенсивных дождей в искусственном озере, созданном на территории парка в городе Гяндже, повысился уровень воды, вследствие чего возникла угроза для близлежащих территорий, а некоторые места в городе Евлах оказались затопленными. В связи с создавшейся ситуацией силы Гянджинского и Аранского региональных центров и Государственной противопожарной службы МЧС незамедлительно приступили к необходимым мерам.

Силами МЧС было предотвращено повышение уровня воды в искусственном озере в городе Гянджа, проведены работы по откачке воды из затопленных мест в городе Евлах и приняты другие соответствующие меры безопасности.