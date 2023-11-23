Пожар в торговом объекте в Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар в торговом объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку потушен.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря оперативному вмешательству, пожар в трехэтажном здании удалось потушить в короткие сроки.

20:59 (GMT +4) На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, в связи с поступившей информацией были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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