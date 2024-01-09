В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия привлечены спасательные силы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

04:15 (GMT+4) В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар.

Как сообщает Trend, инцидент произошел на улице Юсифа Сафарова.

К месту происшествия привлечены сотрудники МЧС Азербайджана.