Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)

Происшествия Материалы 9 января 2024 04:24 (UTC +04:00)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия привлечены спасательные силы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

04:15 (GMT+4) В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар.

Как сообщает Trend, инцидент произошел на улице Юсифа Сафарова.

К месту происшествия привлечены сотрудники МЧС Азербайджана.

В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар (ФОТО) (Обновлено)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости