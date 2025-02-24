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Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Происшествия Материалы 24 февраля 2025 14:20 (UTC +04:00)
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии Меджидов Магбет Хатаи оглу.

Об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend.

"Подтверждаем факт смерти военнослужащего азербайджанской армии Меджидова Магбета Хатаи оглу с предварительным диагнозом "геморрагический васкулит". По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении министерства.

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