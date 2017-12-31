ВС Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз за сутки

31 декабря 2017 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нагорно-карабахский конфликт - серьезная угроза миру и безопасности в регионе – посол
Точка зрения 30 декабря 14:15
Уже в ближайшее время постепенно удастся заставить Армению вернуть оккупированные территории Азербайджана – эксперт
Точка зрения 29 декабря 10:34
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 29 декабря 09:27
Кыргызстан поддержал пункт Исламабадской декларации о нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 26 декабря 18:41
Мексиканские депутаты подверглись манипуляции со стороны Армении
Нагорно-карабахский конфликт 26 декабря 16:01
Пакистан не признает Армению, пока не будут выполнены резолюции ООН по Нагорному Карабаху - Сенат
Политика 21 декабря 17:16
Нагорно-карабахский конфликт угрожает региональной безопасности - азербайджанский посол
Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 16:34
Парламент Парагвая принял декларацию о признании Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 11:54
Eurasia Crossroads: Визит американских парламентариев в Нагорный Карабах - оскорбление для являющегося военным союзником США Азербайджана
Азербайджан 20 декабря 09:50
У Армении нет будущего без урегулирования нагорно-карабахского конфликта - американский политолог
Нагорно-карабахский конфликт 19 декабря 16:37
Swisscom прекратил сотрудничество с компанией, нелегально действующей на оккупированных территориях Азербайджана
ИКТ 18 декабря 03:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 119 раз
Нагорно-карабахский конфликт 17 декабря 09:23
Политика Армении по переселению сирийских беженцев на оккупированные азербайджанские земли - нарушение международного права
Нагорно-карабахский конфликт 16 декабря 12:06
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 16 декабря 09:27
Для обеспечения территориальной целостнсти Азербайджана от ЕС требуется больше действий - экперт
Точка зрения 15 декабря 09:58
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 135 раз
Нагорно-карабахский конфликт 13 декабря 10:33
Еще один армянский военнослужащий получил ранения, подорвавшись на мине
Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 15:28
Армянский военнослужащий застрелил своего сослуживца
Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 13:02