ВС Армении обстреляли территорию Газахского района - нанесен ущерб гражданскому хозяйству

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу Газахский район, сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что сегодня с позиций в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении из крупнокалиберного оружия были обстреляны пастбища в селе Гаймаглы Газахского района.

В результате обстрела нанесен ущерб гражданскому хозяйству, погибли две головы скота.

Обстрел был подавлен ответным огнем подразделений Вооруженных Сил Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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