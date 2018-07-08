На пленарной сессии ПА ОБСЕ поднят вопрос армянской оккупации Нагорного Карабаха

8 июля 2018 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе проходящего в здании Рейхстага (резиденции Бундестага Германии) пленарного заседания 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев поднял вопрос замороженных конфликтов, в том числе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и неэффективности Минской группы ОБСЕ в его разрешении.

Депутат отметил необходимость безоговорочной поддержки ОБСЕ территориальной целостности государств-членов организации и решительного неприятия фактов оккупации одним государством территории другого. В этом контексте вице-президент ПА ОБСЕ отметил недопустимость применения двойных стандартов. Он счел необходимым созвать непосредственно Минскую конференцию, на которой решение конфликта могло быть найдено за гораздо более короткое время, чем это пытается делать Минская группа.

Отвечая на вопрос азербайджанского делегата, заместитель главы МИД Италии Гуглиелмо Пикки (Guglielmo Picchi), представляющий итальянское председательство в ОБСЕ, заверил участников сессии в готовности задействовать все имеющиеся у Италии как государства-председателя возможности и механизмы для достижения прогресса в урегулировании к сожалению всё еще затянувшихся конфликтов. И предложение его азербайджанского коллеги по созыву Минской конференции с целью продвижения переговорного процесса принято к сведению, сообщил Пикки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Делегация МИД Азербайджана посетила прифронтовую зону (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху
Армения 7 июля 17:01
Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 18:22
Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены без предварительного торга - Максим Шевченко
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 16:10
ЕС должен сделать всё возможное для прекращения армянской оккупации азербайджанских земель - европарламентарий
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 13:32
Лента новостей
Из затопленной в Таиланде пещеры вывели четверых детей
Другие страны 17:06
Истерика, крик, надрыв... - в бакинской русдраме закрыли театральный сезон (ФОТО)
Культура 16:44
Удивительная семейная чета из Баку – ретро стиль просто завораживает (ФОТО)
Стиль 16:24
Азербайджанка погибла в результате несчастного случая в Турции (ФОТО)
Происшествия 15:35
Делегация МИД Азербайджана посетила прифронтовую зону (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:01
Завтра в Баку ожидается до 35 градусов тепла
Общество 14:14
Торговая "война" может отрицательно сказаться на американском долларе - эксперт
Бизнес 13:48
В Таиланде семьи школьников дали согласие на их эвакуацию из пещеры Кхао Луанг
Другие страны 13:37
В Чикаго прошла демонстрация за ужесточение контроля над оборотом оружия
США 12:43