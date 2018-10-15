Глава МИД Азербайджана и сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции обсудили нагорно-карабахское урегулирование

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

Встреча состоялась в рамках заседания глав МИД стран "Восточного партнерства" в Люксембурге.

Стороны обсудили текущее состояние переговорного процесса по Нагорному Карабаху и провели обмен мнениями по предстоящему визиту сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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