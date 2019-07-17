Минобороны: Снайперский обстрел ВС Армении азербайджанского трактора обошелся без потерь

БАКУ/Trend/ - Информация, распространенная СМИ Армении, об обстреле армянского села частями азербайджанской армии, находящимися в районе Нахчывана не имеет никаких оснований. Это дезинформация.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства обороны.

По информации министерства, в тоже время утром в среду гражданский трактор работающий на территории Гейгельского района, подвергся снайперскому обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, жертв нет. В результате ответных мер ВС Азербайджана враг был вынужден прекратить обстрел.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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