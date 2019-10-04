ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

4 октября 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджилы Газахского района, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, Гёйали Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на зимний режим эксплуатации (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 3 октября 15:11
ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы
Нагорно-карабахский конфликт 3 октября 09:49
В воинских частях Азербайджана началась перепись населения
Общество 2 октября 19:17
Министерства обороны Азербайджана и Германии провели двусторонние переговоры
Общество 2 октября 18:00
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 2 октября 09:46
В рамках проводимых в Баку учений «Кавказский Орел-2019» прошел День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)
Политика 1 октября 15:11
Лента новостей
Выезд граждан Азербайджана за рубеж посредством туроператоров сократился (Эксклюзив)
Туризм 10:41
Организация экономического сотрудничества и развития изучает внутренний рынок Туркменистана
Бизнес 10:34
В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
Политика 10:24
В Казахстане объявлен тендер на строительство ветровой электростанции
Тендеры 10:20
Казахстанское АО "Мангистаумунайгаз" закупит насосы
Тендеры 10:18
Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету
Финансы 10:17
В трех районах Азербайджана ограничено газоснабжение
Общество 10:12
Узбекистан и японская Itochu могут расширить выпуск новых авто
Бизнес 09:51
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 09:50