Депутат: Армения не имеет никакого права проводить в Нагорном Карабахе референдум

4 ноября 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Если Армения проведёт в Карабахе референдум или попытается это сделать, то тем самым официальный Ереван еще раз докажет, что является стороной конфликта.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов, комментируя предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе.

Депутат подчеркнул, что Нагорный Карабах исконно азербайджанская земля.

«Ведь нет отдельной административной структуры Нагорный Карабах, чтобы проводить там какое-то мероприятие. До 26 ноября 1991 года существовала автономная область Нагорный Карабах, в то время статус этой структуры был упразднен и по сегодняшний день его не существует.

В настоящее время там временно расположилась непризнанная, сепаратистская и преступная структура, и они рано или поздно ответят по законам Азербайджана», - сказал Эльман Мамедов.

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