Хикмет Гаджиев: Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны (Версия 2)

Версия 1 -18:59

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу из артиллерийских орудий позиции вооруженных сил Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате ответного огня и контр-наступления вооруженных сил Азербайджана была предотвращена попытка атаки вооруженных сил Армении.

Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную ситуацию. Армянская сторона не добилась захвата какой-либо территории.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что атака с армянской стороны на позиции вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе с использованием артиллерийских орудий это агрессия, акт применения силы и очередная провокация.

Для предотвращения провокаций и случаев, способствующих эскалации напряжённости на армяно-азербайджанской границе, вдоль Газахского и Товузского районов на значительной части государственной границы с азербайджанской стороны размещены подразделения Государственной пограничной службы. Вопреки этому со стороны Армении систематически продолжается милитаризация государственной границы двух стран и преднамеренный обстрел гражданских лиц.

Путем подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является, избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана. Продолжающаяся почти 30 лет агрессия Армении против Азербайджана и провокации, совершенные на границе, противоречат также правовым документам военно-политических организаций, членом которых является Армения.

В то же время, таким путем Армения стремится создать эскалацию напряжённости на фоне еще более ожесточающихся социально-экономических проблем на фоне широкого распространения в стране COVID-19

в результате деструктивной политики руководства страны и отвлечь внимание от внутренних проблем.

Грубо нарушив Устав ООН и другие обязательства международного права, Армения совершила военную агрессию против Азербайджана и оккупировала регион Нагорного Карабаха Азербайджана и семь прилегающих районов. Резолюции номер 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

Провокация, совершенная Арменией на границе, очередное доказательство незаинтересованности официального Еревана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров.

В то время когда мировое сообщество борется с COVID-19, Армения совершает эту атаку и провокацию. Этот факт и продолжительное нарушение Арменией режима прекращения огня вновь свидетельствует о том, что поддержка Арменией инициативы Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня в связи с COVID-19 не что иное, как лицемерие

Призываем международную общественность резко осудить агрессивную политику Армении против Азербайджана и провокационные действия на границе.

Ответственность за возникшую ситуацию полностью ложится на руководство Армении.